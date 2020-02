Inter-Ludogorets, comunicato UFFICIALE dei bulgari

INTER LUDOGORETS COMUNICATO UFFICIALE - Il Ludogorets è sbarcato a Milano dove domani affronterà l'Inter in un match a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il club bulgaro appare molto in ansia per la situazione in Italia e così ha limitato al minimo ogni attività.

In un comunicato ufficiale si rende noto che oggi ci sarà soltanto un breve sopralluogo sul terreno di gioco del 'Meazza' e che, oltre alla conferenza stampa di stasera, è stato annullato anche il pranzo Uefa tra le delegazioni dei due club previsto per domani. Inoltre la squadra tornerà subito indopo la gara con un volo charter che arriverà a Sofia alle 4 del mattino.

