CALCIOMERCATO JUVENTUS KAMARA OLYMPIQUE MARSIGLIA / Si sta rivelando come uno dei più interessanti prospetti del calcio francese. Compirà 21 anni a novembre e il futuro sembra essere tutto dalla sua parte.

Il nome di Bobuacarè già sui taccuini degli scout dei principali club europei, tra cui la che lo monitora da tempo con grande attenzione . Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Juventus, Willian vuole un triennale: il Chelsea dice no

LEGGI ANCHE ----> Juventus-Inter, nuova ipotesi: match a porte aperte!

Il difensore dell'Olympique Marsiglia è un profilo gradito in casa bianconera, ma il ragazzo non sembra intenzionato a cambiare maglia, almeno per la prossima estate. "Giocare la Champions League con l'OM è il mio sogno. Si tratta del club che mi ha fatto crescere e che mi ha fatto esordire. Ho sempre giocato qui e da piccolo in tribuna guardavo le partite di Champions al Velodrome. Sentire qui la musica della Champions sarebbe il massimo. Non vedo perché dovremmo parlare di mercato" ha dichiarato in conferenza stampa il centrale transalpino.