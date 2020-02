Inter, i dubbi di Conte sul recupero di Handanovic

INTER INFORTUNIO HANDANOVIC CONTE/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida, a porte chiuse, contro il Ludogorets, Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha chiosato anche sulle condizioni di Samir Handanovic: "Ad oggi non so rispondervi".

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Senza molte parole Conte ha voluto esprimere tutti i dubbi sulla situazione del portierone sloveno, nonostante l'ottimismo che filtrava nella giornata di ieri. Una doccia gelata insomma per i sostenitori nerazzurri che potrebbero non vedere il numero 1 ex Udinese fra i pali nel match di domenica sera.