Calciomercato Inter, una buona e una cattiva notizia per Conte

CALCIOMERCATO INTER ALONSO - La sconfitta 3-0 in casa contro il Bayern Monaco nella gara di andata degli ottavi di finale costerà con ogni probabilità l'eliminazione dalla Champions League al Chelsea. I londinesi sono stati surclassati dai campioni di Germania ed hanno finito il match in 10 per l'espulsione di Marcos Alonso. Il terzino sinistro spagnolo sarà squalificato nella sfida di ritorno all'Allianz Arena' e, secondo i tabloid britannici, avrebbe giocato ieri la sua ultima partita in campo europeo con la maglia dei 'Blues'.

In estate è prevista la cessione dell'ex Fiorentina, che potrebbe tornare in Italia viste anche le parole del padre di Marcos Alonso a Calciomercato.it

Ad oggi l'Inter appare in pole position per aggiudicarsi Marcos Alonso. Non è un mistero che Antonio Conte sia un suo grande estimatore e proprio sotto la gestione del tecnico salentino, l'esterno iberico ha vissuto le sue migliori stagioni. Il Chelsea è ben disposto a cederlo a giugno, ma l'affare non è ancora così in discesa come potrebbe sembrare. Forte di un contratto che scade solo nel 2023, secondo il portale 'Sport Witness', la director dei blues Marina Granovskaia avrebbe chiesto 35 milioni di euro ai nerazzurri per il suo cartellino. Una cifra che il gruppo Suning non ha intenzione di sborsare: servirà uno sconto importante.

