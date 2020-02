Europa League, Gent-Roma: i convocati di Fonseca

ROMA CONVOCATI FONSECA - Sono venti i convocati di Paulo Fonseca per la sfida di domani sera in Belgio contro il Gent valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Il tecnico delladeve fare a meno degli infortunati Diawara, Pellegrini e Pastore, oltre a Bruno Peres non inserito nella lista Uefa al pari di Juan Jesus e Ibanez. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Perotti, Villar, Veretout.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.