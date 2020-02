SAMPDORIA RANIERI VERONA LINETTY/ Karol Linetty, centrocampista del Verona, potrebbe saltare la sfida di campionato della prossima giornata contro il Verona di Ivan Juric.

Il centrocampista polacco, titolarissimo della linea mediana di Claudio, ha infatti rimediato una botta all'anca destra, come riportato dal comunicato ufficiale del club blucerchiato.

IL COMUNICATO

In gruppo non hanno lavorato Kristoffer Askildsen e Morten Thorsby (individuali programmati sul campo) e Karol Linetty (in palestra per un trauma contusivo all’anca destra rimediato nella partitella di domenica)".