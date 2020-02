CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN CHELSEA TOTTENHAM / Il suo nome è tra i più appetibili parametro zero per giugno. Il contratto di Willian con il Chelsea scadrà alla fine della stagione, ma il club inglese punta a trovare presto un nuovo accordo con il giocatore brasiliano. Il suo nome è stato accostato a tanti club europei tra cui Barcellona ma soprattutto Juventus e Tottenham.

Mourinho sarebbe pronto a riabbracciarlo anche se nel frattempo il giocatore ha spiegato come stia proseguendo la trattativa con i 'Blues'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Willian ha parlato a 'Esporte Interativo' e ha spiegato le difficoltà nel trovare un accordo con il Chelsea. "Mi hanno proposto un contratto biennale, ma io vorrei firmare per tre stagioni. Il club non sembra intenzionato a cambiare la sua proposta e trovare un accordo potrebbe essere difficile. Il mio obiettivo adesso è cercare di fare il meglio in questi mesi e aiutare la squadra in questo finale di stagione" ha dichiarato il nazionale verdeoro.