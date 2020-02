Calciomercato Manchester United, ottimismo per l'affare Grealish

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED GREALISH/ Jack Grealish, trequartista dell'Aston Villa, potrebbe vestire la maglia del Manchester United nella prossima stagione.

Il giocatore di proprietà dell'Aston Villa sta impressionando in questa stagione in Premier League, tanto da entrare nel mirino proprio dei Red Devils pronti a far follie per il classe 1995.

Stando a quanto riportato dal 'Sun', il Manchester United sarebbe fiducioso di chiudere l'operazione entro la fine del mese, per poi ufficializzare il trasferimento nella prossima estate di calciomercato.