Juventus-Inter, nuova ipotesi: match a porte aperte!

JUVENTUS INTER PORTE APERTE - L'emergenza coronavirus sta avendo ripercussioni anche sul calcio. Per la prossima giornata del campionato di Serie A sono previsti, al momento, ben sei match a porte chiuse per evitare il rischio di un contagio su larga scala. Tra questi anche il derby d'Italia tra Juve e Inter in programma domenica 1 marzo all'Allianz Stadium' di Torino.

Davvero un peccato che la super sfida tra le squadre disi debba giocare senza il pubblico sugli spalti, ma ancora non è detta l'ultima parola.

Stando a quanto riportato da 'La Stampa' e rilanciato da 'Sport Mediaset' nel tg di pranzo, infatti, starebbe prendendo corpo una nuova ipotesi, ossia quella di posticipare Juventus-Inter a lunedì sera senza restrizioni per i tifosi che potrebbero quindi assistere alla gara. Per adesso le disposizioni del Governo, infatti, scadono domenica e se l'emergenza coronavirus dovesse scemare, da lunedì potrebbe arrivare il benestare ad organizzare gli eventi sportivi in tutta normalità. A tal proposito si registrano le dichiarazioni del ministro Spadafora: "Se i dati non ci danno indicazioni diverse può darsi che da lunedì si possa non prorogare il divieto di disputare le gare".

