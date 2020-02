LIONE JUVENTUS CORONAVIRUS / Allarme Coronavirus anche per Lione-Juventus di questa sera. Come riferito dal giornalista Luca Momblano, infatti, dopo i casi in Francia le autorità locali stanno spingendo in extremis per disputare la partita a porte chiuse.

Non è ancora chiaro però se solo per i tifosi italiani, nonostante il comunicato diffuso ieri dal club bianconero su nessuna restrizione per i supporters in trasferta

In mattinata il sindaco di Lione Gerard Collomb si è espresso così sull'emergenza a 'BFM TV': "Stasera sarò allo stadio e spero che non ci siano difficoltà e che lo sport prenderà il posto di questa epidemia che sta colpendo così tanti paesi. Rischio contaminazione? Ci è stato detto che per essere ricettivi al coronavirus bisogna essere in contatto ripetuto e in un luogo limitato con le persone contagiate. Questo non è il caso dello stadio di Lione".

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, stop alla diretta in chiaro | Serve l'intervento del Governo