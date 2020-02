CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE / Tentativo della Juventus per Zinedine Zidane. È il retroscena di calciomercato rivelato da 'L'Equipe', che riferisce come a inizio 2019 il club bianconero abbia contattato l'allenatore francese dopo la decisione di separarsi con Allegri. Ma non solo.

L'ex Juve avrebbe anche dato una risposta "incoraggiante" alla dirigenza, prima che illo convincesse a tornare sulla panchina dei 'Blancos'.

