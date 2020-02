CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI CHAMPIONS GUARDIOLA GUELPA AGNELLI - Oggi è il giorno dell'andata degli ottavi di finale di Champions League per la Juventus. La squadra di Maurizio Sarri sarà di scena al 'Parc Olympique Lyonnais', dove affronterà il Lione di Rudi Garcia. La massima competizione è, con ogni probabilità, l'obiettivo primario della società presieduta da AndreaAgnelli, che ne ha parlato anche nei giorni scorsi, così come fatto dall'allenatore ieri in conferenza stampa. E dal risultato finale in Champions dipenderà, secondo Luigi Guelpa, anche il futuro di Sarri.

Calciomercato Juventus, Agnelli su Guardiola: "Sarebbe un'eresia"

Attraverso un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, il giornalista ha dato una sua lettura alla questione: "E ora che anche Andrea Agnelli si è speso in prima persona su, solo un trionfo in Champions potrebbe salvare la panchina di Sarri".

Guelpa, fin dall'estate scorsa, si è espresso più volte sulla possibilità di vedere sulla panchina della Juventus l'attuale manager del Manchester City, Pep Guardiola. E a supporto, fa riferimento anche alle dichiarazioni proprio del presidente Agnelliche, alla domanda sull'allenatore spagnolo, ha così risposto: "Non pensare a Guardiola sarebbe un'eresia, ma lui in questa fase è molto felice al Manchester City. In questo momento siamo molto felici con Sarri". Vedremo cosa succederà a fine stagione, anche se sia Guardiola che Sarri, per bocca di Agnelli, sono pronti a continuare la loro avventura nei rispettivi club anche l'anno prossimo.