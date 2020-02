CORONAVIRUS FERRARI / Anche la Ferrari adotta provvedimenti straordinari per la gestione dell'emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore la casa automobilistica ha infatti diffuso il seguente comunicato ufficiale: "Ferrari ha definito delle misure precauzionali per la gestione dell'allerta in corso relativa al coronavirus.

Come richiesto dalle Autorità locali idisono chiusi, e la Società ha vietato l'accesso ai dipendenti che sono residenti o che hanno visitato le aree interessatedal contagio. La Società ha inoltre sospeso fino a successiva comunicazione tutte le visite di esterni, inclusi i, così come tutti i viaggi di lavoro non strettamente necessari. La situazione è attentamente monitorata e verranno prontamente applicate e comunicate le nuove misure che si rendessero necessarie".

