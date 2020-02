Inter-Ludogorets, emergenza Coronavirus: gli aggiornamenti

INTER LUDOGORETS CORONAVIRUS / Vigilia di Inter-Ludogorets di Europa League, chiaramente condizionata dall'emergenza coronavirus. La gara, come noto, si disputerà a San Siro a porte chiuse. Giungono conferme per le ulteriori limitazioni all'ingresso all'impianto. L'accesso al 'Meazza' sarà infatti riservato soltanto ai broadcaster 'rightscholders' in possesso dei diritti tv della gara e del pass Uefa, nessun ingresso consentito quindi ai giornalisti: gli accreditati erano oltre 200.

Questo al fine di garantire il massimo rispetto delle disposizioni emanate dalle istituzioni negli ultimi giorni. Limitazioni che potrebbero riguardare anchee le altre gare a porte chiuse da disputarsi nel weekend di. Per una decisione definitiva, in tal senso, le squadre attenderanno il Decreto Legge del Governo previsto per oggi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA Emergenza Coronavirus, attesa per il Decreto Legge del Governo

Juventus-Inter, stop alla diretta in chiaro: serve l'intervento del Governo