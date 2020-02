DIRETTA LIONE JUVENTUS - La Juventus fa visita al Lione in una gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Da un lato i bianconeri di Maurizio Sarri sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il proprio girone davanti all'Atletico Madrid, mentre dall'altro i transalpini dell'ex romanista Rudi Garcia si sono qualificati come secondi dietro al Lipsia.

Il prossimo 17 marzo è in programma la sfida di ritorno a Torino. Calciomercato.it vi offre il match del 'Parc OL' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembele. All. Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri