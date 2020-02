DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS DECRETO LEGGE GOVERNO / Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. Il bilancio attuale parla di 374 persone contagiate e 12 morti.

Attesa, quest'oggi, per ilda parte dele per l'informativa da parte del Ministro della Salute Roberto

LIVE

14.40 - Il Ministro della Sanità francese, Olivier Veran, ha dichiarato che i tifosi italiani potranno assistere alla partita Lione-Juventus.

14.15 - Si fa strada, nel frattempo, una nuova ipotesi lancia da 'La Stampa': giocare Juventus-Inter lunedì a porte aperte.

13.35 - Oltre a Juventus-Inter, a serio rischio porte chiuse anche il ritorno della semifinale di Coppa ItaliaJuventus-Milan, in programma mercoledì 4 marzo alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.

13.31 - A causa dell'aumento dei contagi e delle vittime del coronavirus in Francia, si sta valutando la possibilità di disputare la partita d'andata degli ottavi di Champions League, Lione-Juventus, a porte chiuse: ecco le parole del Sindaco.

12.35 -Sono 374 i contagiati in Italia, dodici le persone decedute: è il nuovo dato fornito dal commissario straordinario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.

12.14 - Attraverso un bollettino diramato dall'Istituto Spallanzani di Roma, arriva una buona notizia: la donna cinese, ricoverata insieme al marito per aver contratto il coronavirus, è risultata negativa ai test effettuati e, dunque, la prognosi è stata sciolta.

11.30 - La Ferrari ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare i provvedimenti presi. In seguito all'emergenza Coronavirus, stop ai musei di Maranello e Modena e ai Tour.

10.50 - Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, comunica l'aumento dei contagi nella regione: il numero sale a 259, ci sono anche tre minori di 4, 10 e 15 anni. "Contagio in forma lieve", ha spiegato Fontana a 'Sky Tg 24'.

8.55 - Italiana di 56 anni originaria del Friuli muore in Carinzia, in Austria. Accertamenti sulle cause in corso.

8.50 - La direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, raccomanda l'utilizzo del telelavoro per ridurre al minimo i rischi