DIRETTA Emergenza Coronavirus, oggi il decreto Legge del Governo | Le ultime

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS DECRETO LEGGE GOVERNO / Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. Il bilancio attuale parla di 325 persone contagiate e 11 morti, 9 in Lombardia e 2 in Veneto.

Attesa, quest'oggi, per ilda parte del Governo e per l'informativa da parte del Ministro della Salute Roberto

LIVE

8.55 - Italiana di 56 anni originaria del Friuli muore in Carinzia, in Austria. Accertamenti sulle cause in corso.

8.50 - La direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, raccomanda l'utilizzo del telelavoro per ridurre al minimo i rischi