DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS DECRETO LEGGE GOVERNO / Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. Il bilancio attuale parla di 325 persone contagiate e 11 morti, 9 in Lombardia e 2 in Veneto.

Attesa, quest'oggi, per ilda parte del Governo e per l'informativa da parte del Ministro della Salute Roberto

LIVE

12.14 - Attraverso un bollettino diramato dall'Istituto Spallanzani di Roma, arriva una buona notizia: la donna cinese, ricoverata insieme al marito per aver contratto il coronavirus, è risultata negativa ai test effettuati e, dunque, la prognosi è stata sciolta.

11.30 - La Ferrari ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare i provvedimenti presi. In seguito all'emergenza Coronavirus, stop ai musei di Maranello e Modena e ai Tour.

10.50 - Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, comunica l'aumento dei contagi nella regione: il numero sale a 259, ci sono anche tre minori di 4, 10 e 15 anni. "Contagio in forma lieve", ha spiegato Fontana a 'Sky Tg 24'.

8.55 - Italiana di 56 anni originaria del Friuli muore in Carinzia, in Austria. Accertamenti sulle cause in corso.

8.50 - La direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, raccomanda l'utilizzo del telelavoro per ridurre al minimo i rischi