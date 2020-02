JUVENTUS INTER TV CHIARO / Brusco stop alla possibile diretta in chiaro del big match scudetto tra Juventus e Inter, che si disputerà a porte chiuse domenica sera all'Allianz Stadium in attesa dell'emanazione del decreto sull'emergenza Coronavirus da parte del Governo.

Sky, che detiene i diritti della partita, vista l'eccezionalità del momento aveva aperto alla possibilità di trasmettere l'evento su TV8, canale in chiaro sul digitale dell'emittente satellitare. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Juventus-Inter, diretta in chiaro: la situazione

Anche RAI e Mediaset avevano dato disponibilità per trasmettere Juve-Inter in chiaro, con la Lega Serie A - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - che non ha il potere però di derogare alla Legge Melandri (che disciplina la commercializzazione dei diritti televisivi sul calcio). Una situazione che può essere scavalcata solo con l'intervento legislativo del Governo attraverso un decreto ad hoc, difficilmente attuabile però malgrado le sollecitazioni del Codacons. A meno di colpi di scena, quindi, i tifosi e gli appassionati potranno vedere Juventus-Inter in tv solo attraverso gli schermi di Sky.