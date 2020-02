Napoli-Barcellona, uscita dal campo polemica di Vidal

VIDEO CM.IT NAPOLI BARCELLONA VIDAL / Finale di partita, ieri sera, rovente al San Paolo in Napoli-Barcellona, con Vidal che poco prima del 90' è stato espulso per una doppia ammonizione in pochi secondi, prima intervenendo duro su Mario Rui e poi andando testa contro testa con il portoghese.

Minuti conclusivi in cui gli azzurri hanno potuto giocare in superiorità numerica, senza però riuscire a schiodare l'1-1, e pubblico di Fuorigrotta che si è scagliato contro il cileno, soprattutto per i suoi trascorsi da ex giocatore della. Fischi assordanti alla sua uscita dal campo, con un Vidal molto nervoso che ha replicato in maniera piccata al pubblico, dicendo qualcosa alla tribuna.

