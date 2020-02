CALCIOMERCATO INTER LAUTARO AUBAMEYANG / Il Barcellona si fa sempre più minaccioso per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è il grande obiettivo per l'attacco dei blaugrana per il dopo Suarez, con Leo Messi sponsor d'eccezione del connazionale. Il 'Toro' ha un clausola rescissoria solo per l'estero di 111 milioni di euro, con il Barça che potrebbe andare oltre mettendo sul piatto un assegno da 150 milioni con l'inserimento però di alcune contropartite. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, erede Lautaro: Aubameyang in pole

Todibo, Alena e Arthur potrebbero essere inseriti nell'operazione, senza dimenticare Griezmann.

L'ex Atletico ha una valutazione di 120 milioni, anche se i costi dell'ingaggio (oltre i 10 mln netti) rappresenterebbero un ostacolo per l'Inter come scrive 'Tuttosport'. Il preferito per la sostituzione di Lautaro - su cui i nerazzurri registrerebbero una super plusvalenza - resterebbe, in trattativa per il rinnovo con l'. Senza il prolungamento, l'attaccante gabonese può liberarsi per una cifra inferiore aidi euro.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Barca su Lautaro: Marotta non cambia strategia

Ci sarebbero però altre due piste per la dirigenza di Viale della Liberazione. Martial già in passato è stato nei radar del Ds Ausilio e ai tempi della Juventus fu cercato anche da Marotta: 60 milioni la somma per liberarlo dal Manchester United. Infine, rimane viva l'ipotesi Werner anche se il prezzo (100 milioni) e l'agguerrita concorrenza (Liverpool e Bayern Monaco) rendono complicato l'affare.