NAPOLI BARCELLONA ZIELINSKI / Al termine del match giocato al San Paolo tra Napoli e Barcellona, Piotr Zielinski, centrocampista azzurro e autore dell'assist dell'1-0 di Mertens, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare il pari rimediato contro i blaugrana nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: "Potevamo vincere e fare di più, ma è stata fatta una buonissima partita.

A Barcellona possiamo giocarcela, dovremo fare la nostra partita. Non abbiamo mai fatto tirare in porta il Barcellona, peccato per il gol subito. Sono comunque dei campioni, non puoi lasciar nulla. Non è ancora finita, al ritorno dovremo rischiare qualcosa in più. Abbiamo una grande squadra e possiamo far bene".

