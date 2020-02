CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Con il gol siglato al Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, Dries Mertens ha scritto un'altra indelebile pagina della sua storia con la maglia azzurra: l'attaccante belga ha realizzato il suo gol numero 121, raggiungendo così Marek Hamsik in vetta alla classifica marcatori all-time del Napoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Una grande notte rovinata però prima dall'infortunio rimediato ad inizio ripresa e dal successivo gol di Griezmann che però non tolgono merito alla grande prestazione fornita da Mertens questa sera e dal suo ruolo chiave nel Napoli.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' ora la trattativa per il rinnovo potrebbe riaprirsi con importanza, dopo il record raggiunto questa sera al 'San Paolo'.

Il giocatore non ha ancora firmato con nessuno pur avendo la possibilità di farlo essendo il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno. Mertens sta ancora sperando di trovare un accordo con il Napoli. Qualche segnale è stato inviato all'entourage del belga anche se al momento non ci sono da registrare passi in avanti importanti nella trattativa. Le parti potrebbero però a breve sedersi nuovamente al tavolo per raggiungere un'intesa.

