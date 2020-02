Champions League, Napoli-Barcellona 1-1: Mertens non basta, Griezmann riprende Gattuso

NAPOLI BARCELLONA MERTENS / Il Napoli esce a testa alta dalla sfida contro il Barcellona ma solo con un pareggio. Gli azzurri sono passati in vantaggio grazie ad un gol di Mertens, che ha sfruttato al meglio una bella iniziativa di Zielinski, al 30esimo del primo tempo. Il pareggio dei blaugrana arriva al 57esimo con Griezmann: tutto nasce dai piedi di Busquets che imbecca Semedo, il quale con un preciso assist serve il francese che da due passi non può sbagliare.

Poi terStegen diventa protagonista con due ottime parate, prima su Insigne e poi su Callejon.

Il risultato resta fermo così sull'uno a uno ma c'è la consapevolezza che a Barcellona, il Napoli dipuò giocarsela anche per via di due nuove importanti assenze per i blaugrana, che dovranno fare a meno disqualificati.

Napoli-Barcellona 1-1: 30' Mertens (N), 57' Griezmann (B)

