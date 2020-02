CHAMPIONS LEAGUE CHELSEA BAYERN MONACO / Il Bayern Monaco si aggudica l'andata degli ottavi di finale di Champions League battendo in maniera netta allo 'Stamford Bridge' il Chelsea con un pesantissimo 0-3.

Il club bavarese così ipoteca il passaggio del turno, con la gara in programma all'Allianz Arena che si preannuncia solo una formalità.

Nel primo tempo è Caballero a permettere ai suoi di rientrare negli spogliatoi con il risultato di 0-0: il portiere dei 'Blues' si supera più volte su Lewandowski e viene salvato dalla traversa su un colpo di testa ravvicinato di Muller. Nel secondo tempo però non può fare nulla contro lo scatenatissimo Gnabry, autore della doppietta che tra il 51' e il 54' spacca in due la partita. Gara in discesa per il club bavarese che poi trova il tris nel finale grazie all'immancabile rete di Lewandowski, abile a sfruttare un'azione staripante sulla sinistra di Davies. La squadra di Lampard rimane in 10 nel finale a causa del rosso rifilato dal direttore di gara a Marcos Alonso, reo di aver colpito al volto l'attaccante polacco di Flick.