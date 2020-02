CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN TOTTENHAM / Willian, esterno brasiliano classe 1988 in scadenza di contratto con il Chelsea, continua a far gola a diversi club europei. Tra questi la Juventus che da tempo segue con particolare attenzione l'evoluzione della sua situazione di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La concorrenza però è tanta.

Secondo quanto riportato dal 'Daily Star' Willian è finito fortemente nel mirino del Tottenham di José: lo 'Special One' conosce perfettamente il brasiliano avendolo già allenato ai tempi del. Così Willian potrebbe rimanere a Londra passando dalla sponda 'Blues' a quella degli 'Spurs': la famiglia infatti spinge per rimanere nella capitale inglese. Da vedere se la Juventus tornerà alla carica nelle prossime settimane.

