LIONE JUVENTUS CONVOCATI / Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha diramato la lista dei convocati in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma domani contro la Juventus di Maurizio Sarri.

Assenze importanti per la squadra francese: indisponibili Kone, Rafael,, Solet e Reine-Adelaide, aggregato in prima squadra il baby Cherki in attacco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Lopes, Tatarusanu, Racioppi

DIFENSORI: Dubois, Tete, Denayer, Marcelo, Andersen, Yanga-Mbiwa, Marcal

CENTROCAMPISTI: Aouar, Caqueret, Tousart, Mendes, Lucas, Guimaraes

ATTACCANTI: Terrier, Dembele, Cornet, Traore, Ekambi, Gouiri, Cherki.

