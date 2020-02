Pagelle Napoli-Barcellona: i voti del primo tempo

PAGELLE NAPOLI BARCELLONA PRIMO TEMPO / Primo tempo praticamente perfetto per il Napoli, che lascia uno sterilissimo possesso palla ad un Barcellona che non trova lo spazio neppure per arrivare dalle parti di Ospina. I ragazzi di Gattuso incassano per 30 minuti come il miglior pugile e poi scaricano un montante dritto allo stomaco di Ter Stegen. Azione magnifica di Zielinski che soffia palla a un distratto Junior Firpo e serve Mertens.

Tracciante da manuale del belga, che aggancia Marek Hamsik proprio nella serata più importante. Non poteva che andare così: speriamo finisca anche meglio.

NAPOLI



Ospina 6

Di Lorenzo 6

Manolas 6,5

Maksimovic 6,5

Mario Rui 6,5

Fabian 6,5

Demme 6,5

Zielinski 7

Callejon 6,5

Mertens 7

Insigne 6,5



BARCELLONA



Ter Stegen 6

Semedo 6

Piqué 6

Umtiti 6

Junior Firpo 4.5

Rakitic 5

Busquets 6

De Jong 5,5

Vidal 5,5

Griezmann 4,5

Messi 4.5