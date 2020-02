LIONE JUVENTUS BONUCCI/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lione, Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha presentato l'andata degli ottavi di finale: "E' una città che mi riporta alla mente bellissimi ricordi, vittorie importanti sia con Juve che con Nazionale. E' il posto giusto per dimostrare ancora una volta che la Juventus quando arriva il momento che conta c'è.

Abbiamo raggiunto gli ottavi con due partite di anticipo, cosa mai successo, siamo primi in classifica in campionato, abbiamo pareggiato al semifinale di coppa Italia: sono risultato importanti, non so cosa si aspettasse dal di fuori".

Bonucci ha poi aggiunto: "Difficile pensare a qualcosa di più: finora abbiamo rispettato i doveri della Juvenus, ora inizia un'altra fase della stagione e vogliamo viverlo con entusiasmo e voglia".