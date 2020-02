p>JUVENTUS INTER PORTE CHIUSE SARRI/ Intervenuto ai microfoni di 'Sport Mediaset' alla vigilia della sfida contro il Lione di, Maurizio, allenatore della Juventus, ha detto la sua sul match della sua squadra contro l'Inter di domenica sera: "A porte chiuse? Se dovessimo farlo per questa partita, allora dovrebbe essere per tutte". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

