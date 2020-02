Serie A, due 'italiani' nella top ten dei trequartisti più preziosi

INTER ERIKSEN TOTTENHAM/ Transfermarkt, noto portale legato al mondo del calcio, ha stilato la top ten dei dieci trequartisti col valore di mercato maggiore. In questa speciale classifica c'è anche Christian Eriksen, stella dell'Inter di Antonio Conte, che non si trova però al primo posto.

In vetta c'è infatti Kevin De Bruyne, stella del Manchester City, con una valutazione pari a 150 milioni di euro. Al secondo posto, in ex aequo, Eriksen con Havertz e Alli che si fermano a 90. Segue poi Coutinho a 70, che precede Maddison sesto con un valore di 60 milioni di euro. Ecco poi Bruno Fernandes e Van de Beek, mentre al nono posto troviamo Nicolò Zaniolo sui 50 milioni di euro. Chiude la top ten Odegaard.