EMERGENZA CORONAVIRUS / Da lunedì per lo sport italiano potrebbe esserci il ritorno alla normalità dopo giorni caratterizzati dall'emergenza Coronavirus: lo afferma il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora parlando al Coni.

Il responsabile del dicastero di Politiche Giovanili e Sport precisa che le gare a porte chiuse non sono un'imposizione" ma una possibilità offerta a Federazioni e Leghe" e spiega che "oggi verrà emanato un decreto di divieto fino all'1 marzo consentendo alle federazioni di fare le gare a porte chiuse". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Serie A, emergenza coronavirus: tutte le gare a porte chiuse

Intanto arrivano buone notizie per la prossima settimana quando potrebbe esserci, dati permettendo, un ritorno alla normalità per il mondo del calcio e dello sport in generale: "Se i dati non ci danno indicazioni diverse potrebbe anche darsi che dal due marzo non prolungheremo lo stop agli eventi sportivi. Monitoriamo l'evoluzione nei prossimi giorni. La sicurezza e la salute vengono prima di tutto, di una gara, di una partita, di uno stadio pieno".