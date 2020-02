SVIZZERA PETKOVIC / Vladimir Petkovic allenerà la Svizzera per altri due anni: la Federcalcio elvetica ha, infatti, annunciato il rinnovo del contratto del commissario tecnico fino al 31 dicembre 2022.

La precedenza scadenza era fissata al termine di Euro 2020: Petkotic è alla guida della Nazionale dal 2014 e l'ha portata prima aglipoi ai8, uscendo in entrambi i casi agli ottavi di finale.

Il nuovo contratto prevede la possibilità di risoluzione anticipata in caso di mancata qualificazione ai Mondiali 2022: se i rossocrociati mancheranno l'accesso al Mondiale del 2022, l'accordo verrà annullato alla fine del 2021 o a marzo 2022 se ci sarà l'eliminazione ai playoff. "Sono molto felice e orgoglioso di poter continuare ad allenare questa grande squadra che rappresenta il nostro Paese. Abbiamo riorganizzato e professionalizzato per migliorarci: non è ovvio che giocatori e Federazione abbiano riposto tanta fiducia in me. Farò di tutto per poterla ripagare" le parole di Petkotic al sito della Federcalcio svizzera.