NAPOLI BARCELLONA SPETTATORI / Nonostante l’arrivo di Messi, il San Paolo questa sera non registrerà il tutto esaurito. In realtà, non ci andrà nemmeno vicino. A quattro ore dal fischio d’inizio della sfida tra Napoli e Barcellona, infatti, sono circa 42mila i biglietti venduti per la sfida Champions circa 15 mila in meno rispetto al match di tre anni fa col Real Madrid.

Un calo dovuto, molto probabilmente, al prezzo dei tagliandi scelto dalla società, il più alto della storia. Rispetto alla partita con i blancos, ad esempio, le Curve costano 20 euro in più (da 50 a 70) i Distinti 30 (da 100 a 130) e la Tribuna Posillipo addirittura 60 (da 190 a 250). Proprio questi aumenti hanno portato i gruppi ultras della Curva B a disertare il grande appuntamento: non ci sarà, quindi, il classico coro "un giorno all'improvviso" in caso di vittoria.