SERIE A PORTE CHIUSE TV RAI / La prossima giornata di Serie A sarà un turno particolare a causa dell'emergenza Coronavirus: in attesa dell'ufficialità si prevedono almeno cinque partite a porte chiuse tra le quali anche il big match Juventus-Inter. Mentre si discute se sia giusto che tutte le gare siano senza pubblico, avanza un altro dibattito: la possibilità che le partite disputate a porte chiuse siano trasmesse in chiaro delle emittenti televisive.

Sky ha già dato il suo parere favorevole a trasmettere Juventus-Inter su Canale 8, in attesa del via libera della, ed ora si accoda anche la: secondo quanto riferisce 'ansa.it', infatti, la Tv di Stato avrebbe manifestato alla Lega la propria disponibilità a trasmettere le partite che saranno disputate a porte chiuse in chiaro sul canale a più larga diffusione. Una proposta che sarebbe stata avanzata a tutela dell'interesse pubblico alla massima diffusione delle partite. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Sempre sull'argomento si è espresso anche il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora spiegando che autorizzare le dirette tv in chiaro delle gare "sono decisioni che devono prendere le Leghe".