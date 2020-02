SERIE A GIUDICE SPORTIVO BRESCIA NAPOLI / Sono ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A relative alle sei partite della 25esima giornata. Solo un'ammenda di 10000 euro al Brescia "per avere suoi sostenitori urlato ripetutamente cori beceri e insultanti nei confronti della tifoseria avversaria (Napoli, ndr), nonché per aver consentito la presenza di persone non autorizzate a permanere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata, quanto al primo profilo, anche per la posizione pubblicamente assunta, successivamente alla gara, da parte della tifoseria interessata".

Multato di 8000 euro anche il Lecce.

Serie A, una giornata a Mancini: tutti gli squalificati

Sono invece cinque i calciatori squalificati, tutti per una giornata, che salteranno il prossimo turno: si tratta di Dalbert (Fiorentina), Mancini (Roma), Mateju (Brescia), Mbaye (Bologna) e Strefezza (Spal).

