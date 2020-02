EMERGENZA CORONAVIRUS VALENCIA ATALANTA / Due uomini con sintomatologia compatibile con il Coronavirus a Valencia: lo ha confermato il Ministero della Salute spagnolo, aggiungendo che entrambi gli uomini erano stati nei giorni scorsi a Milano e che si attendono ora il responso degli esami per confermare il contagio o meno.

Intanto anche alcuni tifosi del Valencia, di ritorno dalla trasferta Champions per la gara contro l'hanno denunciato sintomi influenzali e sono stati invitati a restare in casa e attendere le comunicazioni delle autorità sanitarie. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>>Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti in DIRETTA

Così serpeggia qualche dubbio sul ritorno degli ottavi di Champions Valencia-Atalanta, con il vicedirettore generale per l'epidemiologia del Ministero della Salute spagnolo, Herme Vanaclocha, che assicura che come accaduto in Italia e in Cina, anche la Spagna adotterà al riguarda le misure drastiche che ritiene giusto attivare: "La Comunità Valenciana adotterà le misura drastica che riterrà necessario attivare". La gara è in programma il 10 marzo a Valencia: se la situazione non dovesse cambiare possibile anche che sia imposto il divieto di trasferta per i tifosi atalantini, ma occorrerà attendere i prossimi giorni per capire l'evolvere del caso.