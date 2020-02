NAPOLI BARCELLONA FORMAZIONE LOZANO LOBOTKA / Gioca chi mi dà più garanzie: parlando la scorsa settimana del ballottaggio Ospina e Meret, Gattuso era stato chiaro, spiegando che sceglie in base alla forma fisica dei calciatori. Così anche ieri alla vigilia di Napoli-Barcellona aveva fatto capire che per Lozano non ci sarebbe stato spazio, preannunciando una nuova bocciatura per il messicano. Bocciatura che farà ancora più rumore delle altre visto che il messicano è destinato a non sedersi neanche in panchina ma a guadare le gara da vero e proprio spettatore in tribuna.

Un'esclusione che conferma il periodo no dell'exe soprattutto di come il 24enne non rientra nel progetto tecnico del tecnico calabrese. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Un Gattuso che è intenzionato a lasciare fuori dai 18 che prenderanno parte alla gara anche il neo-arrivo Stanislav Lobotka: anche lo slovacco dovrebbe accomodarsi in tribuna, confermando un adattamento che non funziona. Al contrario di Demme, divenuto una colonna portante del nuovo Napoli, l'ex Celta ha fatto solo sporadiche apparizioni: quattro presenze, di cui due dal primo minuto, con soltanto panchina nelle ultime tre vittoriose partite degli azzurri. Un trend negativo che, a quanto pare, continuerà anche questa sera-