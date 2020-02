LIONE JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIOMERCATO / Il cammino in Champions League della Juventus è ufficialmente entrato nella fase più calda: questa sera infatti i bianconeri di Maurizio Sarri saranno ospiti del Lione di Rudi Garcia, vecchia conoscenza del calcio italiano, visto il trascorso sulla panchina della Roma. In virtù del peso dei gol siglati in trasferta, l'obbligo della Vecchia Signora sarà quello di portare a casa il risultato, cercando così di indirizzare sui giusti binari la gara di ritorno allo Stadium. In ottica calciomercato, la sfida in programma consentirà inoltre a Paratici di visionare da vicino alcuni profili in vista dell'estate, momento in cui la società cercherà di rafforzarsi per la prossima stagione. Ecco le probabili formazioni di Sarri e Garcia, gli intrecci di mercato dei bianconeri e le indicazioni su come seguire Lione-Juventus in Tv e in streaming.

Champions League, probabili formazioni e streaming di Lione-Juventus: Ramsey verso la conferma

Lione e Juventus sono pronte a sfidarsi questa sera nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Sul fronte bianconero, Maurizio Sarri appare orientato ad affidarsi a un 4-3-3: davanti a Szczesny infatti agiranno i due centrali Bonucci e De Ligt, i quali saranno assistiti a destra Danilo e a sinistra da Alex Sandro. In mediana, due maglie su tre saranno affidate a Bentancur e a Pjanic: Ramsey, Matuidi e Rabiot invece si contenderanno il ruolo di terzo centrocampista di destra, con il gallese leggermente in vantaggio rispetto ai due francesi. In avanti infine spazio al tridente composto da Cuadrado, Dybala e Ronaldo.

Orfano della stella Depay, fuori per infortunio, il Lione di Rudi Garcia potrebbe presentarsi in campo con un 3-4-1-2 per cercare di sfruttare la superiorità a centrocampo. Tra i dubbi del tecnico c'è sicuramente quello riguardante il reparto offensivo, che potrebbe essere inizialmente guidato da Ekambi e Traore per poi subire alcune modifiche a partita in corso.

Lione-Juventus sarà visibile in diretta sulla piattaforma Sky (canali 201 e 252 del satellite). Gli abbonati alla Pay Tv potranno seguire l'evento anche se lontani da casa, grazie a Sky Go, applicazione compatibile con i principali dispositivi mobili come tablet, cellulari.

In alternativa, sarà possibile per gli abbonati vedere la partita anche da Pc o notebook, connettendosi a Sky Go direttamente dal sito della piattaforma Sky.

Lione (3-4-1-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Terrier; Ekambi, B.Traore. All.: Garcia

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All.: Sarri.

Calciomercato, da Dembele a Pogba: Paratici studia il colpo estivo

La sfida di Champions League sarà l'occasione giusta per Paratici per osservare da vicino le prestazioni di alcuni elementi dei transalpini finiti sul suo taccuino in funzione della sessione estiva di calciomercato. Uno di questi sarà sicuramente Moussa Dembele, autore finora di 20 gol e 7 assist tra campionato e coppe. Arrivare al 23enne non sarà facile, visto l'interessamento di diversi club importanti europei, ma non è da escludere un tentativo durante l'estate. Un altro profilo tenuto sotto controllo dal dirigente bianconero è quello di Rayan Cherki: il classe 2003 potrebbe essere impiegato da Garcia a partita in corso, visto il talento mostrato anche nelle sei gare di Ligue 1 a cui ha preso parte. Tralasciando gli intrecci di mercato con i transalpini, il Chief Football Officer della Juventus bianconero sta seguendo altre piste importanti: un nome mai uscito dai radar è quello di Paul Pogba, che potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione. Attenzione poi a Marc-André Ter Stegen, per il quale Paratici potrebbe tentare l'affondo qualora non arrivasse la fumata bianca riguardante il rinnovo con il Barcellona. In Italia poi si continuano a monitorare diversi elementi, tra cui Chiesa e Tonali.

