Calciomercato Roma, Inter-Smalling: Fonseca spinge per la conferma

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / Il futuro di Smalling verrà scritto a fine stagione. La qualificazione alla prossima Champions League sarà determinante ma non è escluso che la società giallorossa possa comunque effettuare uno sforzo o chiedere il rinnovo del prestito, considerando che l'inglese si è rivelato uno degli acquisti più azzeccati di calciomercato della scorsa estate. Come è noto, il Manchester pretende 20 milioni di euro mentre la società giallorossa è ferma all'offerta di qualche settimana fa, sui 13 milioni di euro. L'ex United si trova bene nella Capitale. E lo ha ribadito a più riprese, anche pubblicamente. “L’amore che puoi ricevere in questa città è incredibile. Ed è esattamente quello che io e la mia famiglia abbiamo avvertito.

Potrei quindi restare a lungo”.

Futuro Smalling: Inter e Milan alla finestra

Intanto Inter e Milan restano alla finestra. Il centrale inglese piace (e non poco) alle due società milanesi, focalizzate sulla ricerca di un nuovo difensore per la prossima stagione. Resta, però, da valutare l'ingaggio del calciatore che, all'età di 30anni, pretende comunque una cifra non inferiore ai 3 milioni di euro a stagione.

