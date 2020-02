SERIE A INTER SAMPDORIA RECUPERO NAPOLI / Un rebus di difficile soluzione: il rinvio di Inter-Sampdoria per l'emergenza coronavirus ha aperto un confronto tra società nerazzurra e Lega Serie A sulla data del recupero. Il problema è rappresentato da un calendario troppo fitto che, se i nerazzurri dovessero andare avanti in Europa League, costringerebbero le squadra di Conte e Ranieri a recuperare il match il 20 maggio, a quattro giorni dalla fine del campionato.

Un'eventualità non particolarmente gradita all', che vorrebbe giocarsi le sue carte scudetto a parità di condizioni con le rivali, e che non rappresenta il massimo anche per la Lega Serie A.

Data recupero Inter-Sampdoria, maggio non piace a Marotta

Proprio per questo l'amministratore delegato Marotta avrebbe proposto di giocare la gara tra martedì 4 e mercoledì 5 marzo, rinviando a maggio le semifinali di ritorno di coppa Italia (Napoli-Inter e Juventus-Milan): una soluzione che avrebbe la necessità di essere approvata dagli altri tre club interessati (cosa non ancora accaduta) e che aprirebbe un altro fronte problematico. La finale di coppa Italia non potrebbe più giocarsi il 13 maggio all'Olimpico (data in cui sarebbero disputate le semifinali) ma una settimana dopo: peccato che il 20 maggio lo stadio di Roma dovrebbe già essere stato consegnato all'Uefa per prepararlo alla gara di esordio di Euro 2020. Da qui l'idea di spostare la finale a Bari, stadio che per capienza sarebbe adatto ad ospitare una finale: ci sarebbero però da superare alcuni problemi organizzativi, presenti anche per un'eventuale spostamento a Milano (con Inter e Milan ancora in corsa). Insomma, al momento la linea porta al recupero il 20 maggio, con la possibilità di anticipare la data nel caso in cui l'Inter dovesse non andare avanti in Coppa Italia (sarebbe disponibile il 13 maggio) o in Europa League (12 e 19 marzo gli ottavi, 9-16 aprile i quarti, 30 aprile-7 maggio le semifinali).

