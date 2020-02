Emergenza Coronavirus, il Giappone sospende il campionato

CORONAVITUS GIAPPONE CAMPIONATO / Sono in atto misure drastiche per fronteggiare l'emergenza legata al Coronavirus. In Giappone infatti la J-League ha annunciato la sospensione di tutte le partite ufficiali fino al 15 marzo a causa del virus. Uno stop corposo che riguarda 94 incontri che dovevano essere giocati fino a metà marzo, 27 dei quali di prima divisione. La lega ha preso la decisione in una riunione a Tokyo, dopo aver annunciato il rinvio di sette partite della fase a gironi della YBC Levain Cup in programma mercoledì.

Il presidente della J-League Mitsuru Murai in una conferenza stampa ha ammesso: "Faremo del nostro meglio per collaborare".

