INTER LUDOGORETS CORONAVIRUS EUROPA LEAGUE / La gara di Europa League in programma giovedì sera a San Siro tra Inter e Ludogorets si giocherà a porte chiuse per via di evitare contagi legati al Coronavirus. La società nerazzurra ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, le modalità di rimborso per chi aveva già acquistato i biglietti della gara.

I ticket acquistati sul sito ufficiale nerazzurro saranno automaticamente annullati e rimborsati, senza che l'acquirente debba fare nulla.

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Inter, "Vogliono Lautaro" | Ecco il sostituto 'perfetto'

I tifosi che hanno acquistato presso i due punti vendita Inter, allo stadio San Siro e all'Inter Store Milano, dovranno recarsi presso l'Inter Store Milano in Galleria Passarella 2 per ricevere il rimborso, restituendo i biglietti cartacei. Lo sportello sarà aperto tutti i giorni da mercoledì 26 febbraio a martedì 3 marzo, dalle 10 alle 19. La riconsegna dei biglietti cartacei deve avvenire entro 5 giorni dalla disputa della partita, ovvero entro martedì 3 marzo. Tutti coloro che hanno invece acquistato presso uno dei punto vendita Vivaticket potranno ottenere un rimborso secondo modalità in fase di definizione che saranno comunicate nei prossimi giorni. In caso di acquisto in modalità digitale, ossia con caricamento del titolo di accesso sulla tessera 'Siamo Noi', sarà invece sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto.