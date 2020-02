Calciomercato Inter, "Vogliono Lautaro" | Ecco il sostituto 'perfetto'

CALCIOMERCATO INTER BRAIDA MESSI LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA AUBAMEYANG / In casa Inter continuano fortemente a rincorrersi le voci su un futuro lontano dai nerazzurri di Lautaro Martinez. Il Barcellona insiste per il nazionale argentino, che potrebbe comporre col connazionale Lionel Messi una super coppia in blaugrana. Proprio di questo ha parlato l'ex dirigente del Barça, Ariedo Braida, che ai microfoni de 'Il Giornale' ha prima di tutto confermato la permanenza della 'Pulce' in Spagna: "Addio? Credo di no. È legatissimo alla città, ormai è catalano d'adozione. Per la gente è un'istituzione, più del sindaco. Tifosi e compagni lo amano: non ci sono motivi per andare via".

Calciomercato Inter, parla Braida: da Lautaro ad Aubameyang

Braida ha dunque proseguito sul forte interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez: "Cercano una punta e vogliono Martinez: per caratteristiche sarebbe perfetto. Quest'anno ha avuto una crescita incredibile: l'ho visto 2-3 volte a San Siro e mi ha impressionato. Ha le stimmate da Barça. Aubameyang? Fossi nell'Inter lo prenderei subito. Parliamo di un grande goleador dotato di una velocità fuori dal comune. Per caratteristiche si integrerebbe bene con Lukaku, che resta il calciatore più determinante nel gioco interista".

