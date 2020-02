CALCIOMERCATO ROMA PEREZ / Con la vittoria conquistata contro il Lecce sono scattate le condizioni per il riscatto di Carles Perez da parte della Roma. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', per riscattare lo spagnolo dal Barcellona, i giallorossi avrebbero dovuto conquistare almeno un punto in campionato dato che gli accordi prevedevano il prestito oneroso ad un milione e il riscatto obbligatorio a undici milioni al verificarsi di determinate condizioni.

A questo punto mancherebbe soltanto l'ufficialità dell'affare.

Il giocatore aveva criticato il Barcellona accusandoli di non aver dato spiegazioni. E a 'Catalunya Radio' Perez ha ribadito le sue sensazioni: "Al Barcellona sono grato, è grazie a loro se sono qui a Roma. Oggi però nel calcio sei un prodotto, pensavo mi dessero delle spiegazioni. Comunque qui sono molto felice e sono intenzionato a ripagare la fiducia che la società ha mostrato nei miei confronti".