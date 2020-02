Roma, prove di riscatto per Smalling | Domani l'incontro

CALCIOMERCATO ROMA SMALLLING RISCATTO MANCHESTER UNITED - Chris Smalling è uno dei calciatori più positivi della Roma in stagione. Arrivato in estate in prestito oneroso fino al giugno 2020, per 3 milioni di euro, il club giallorosso appare intenzionato a trattare col Manchester United per un trasferimento a titolo definitivo.

L'allenatore Pauloha espresso il suo totale gradimento e anche il giocatore appare intenzionato a restare nella Capitale . Per questo motivo, riporta 'Il Tempo', sono attesi domani in Italia gli intermediari che hanno curato il trasferimento nell'estate scorsa e, insieme all'agente del 30enne centrale inglese, dovrebbero incontrare i dirigenti della Roma per pianificare la strategia da attuare col club proprietario del cartellino del giocatore che, nel frattempo, viste le ottime prestazioni ha alzato le pretese.