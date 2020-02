CALCIOMERCATO INTER CONTE MAROTTA / Vietato parlare di rinnovi contrattuali a stagione in corso. E' la regola che Antonio Conte ha stabilito sin dal suo arrivo e che ha voluto ribadire anche a gennaio nel corso della sessione invernale di calciomercato.

A tenere banco in casa Inter è soprattutto la questione legata a Lautaro, sempre corteggiato dal con Lionel Messi che ha esaltato le doti dell'attaccante argentino . Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Come però riferisce 'Tuttosport', la regola di Conte è chiara: di rinnovi e adeguamenti contrattuali se ne riparlerà solo dopo la sfida di campionato contro l'Atalanta del 24 maggio. Il tecnico dell'Inter non vuole distrazioni tra i suoi giocatori: tutti devono essere concentrati per gli obiettivi stagionali. Una linea sposata a pieno da Beppe Marotta. Ecco allora che per il rinnovo di Lautaro Martinez e degli altri giocatori se ne riparlerà quindi a fine stagione.

