CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI BARCELLONA FORMAZIONI CALCIOMERCATO TV STREAMING CHIARO / È il giorno di Napoli-Barcellona. Questa sera, alle ore 21, gli azzurri sfideranno al 'San Paolo' Messi e compagni nella partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Sarà la prima volta nello stadio di Maradona per il sei volte Pallone d'Oro, accolto ieri con grande entusiasmo anche dai tifosi partenopei. Entrambe le squadre sono in netta ripresa dopo i rispettivi periodi di flessione, con i blaugrana reduci dal roboante 5-0 rifilato all'Eibar grazie al poker dello stesso Messi. Ecco le probabili formazioni di Gattuso e Setien, tutti i possibili intrecci di calciomercato riguardanti anche le altre big di Serie A e dove vedere in TV e in streaming Napoli-Barcellona.

Champions League, probabili formazioni Napoli-Barcellona: Mertens in vantaggio su Milik

Modulo a specchio per Gattuso e Setien, che si affideranno entrambi al loro consolidato 4-3-3. L'allenatore azzurro deve fare a meno di Koulibaly, non convocato, che sarà sostituito da Maksimovic al fianco di Manolas. A centrocampo dovrebbe ritornare Zielinski dopo la panchina di Brescia, con Fabian Ruiz e Demme confermatissimi. Davanti Mertens è nettamente favorito su Milik per completare il tridente composto da Callejon e Insigne sulle fasce.

La sorpresa nel Barcellona potrebbe invece essere rappresentata dall'inserimento di Vidal nel tridente d'attacco al fianco di Messi e Griezmann. Assente oltre a Suarez anche Jordi Alba: al suo posto sulla fascia sinistra ci sarà Junior Firpo. Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Junior Firpo; de Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Vidal. All. Setien

Calciomercato, dal sogno Messi a Rakitic e Vidal | Asse Serie A-Barcellona

Sono diversi gli spunti di mercato offerti dal big match di questa sera, riguardanti non solo Napoli e Barcellona ma anche le altre big di Serie A.

Del sogno Messi ha parlato ieri Andrea Agnelli , rivelando una chiamata del presidente azzurro. Una suggestione, quella di vedere l'attaccante argentino nel campionato italiano, che sembra destinata però a rimanere tale. Diverso il discorso per Vidal e, cercati con insistenza soprattutto nell'ultima sessione invernale da. Voluto fortemente da Antonio, il centrocampista cileno in particolare potrebbe tornare di moda anche nella prossima estate. L'ex bianconero è in scadenza di contratto nel 2021 e con ogni probabilità ancora nei pensieri dell'allenatore nerazzurro. Anche Rakitic è stato vicino a lasciare Barcellona, con la Juve che sembra ancora in prima fila. Il 31enne è come Vidal in scadenza nel 2021 e tutt'altro che sicuro di restare in blaugrana in estate. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Un altro nome accostato sempre alla società bianconera è quello di Nelson Semedo: il connazionale di Cristiano Ronaldo è dato in uscita e assistito dal potente Jorge Mendes, lo stesso agente di CR7. Infine, in casa Barcellona il grande osservato speciale di questa sera sarà Fabian Ruiz, esploso al Betis proprio sotto la guida di Setien e tornato a brillare nelle ultime partite. Le sirene del club catalano e del Real Madrid per il talento spagnolo si fanno sempre più insistenti in vista del calciomercato estivo.

Napoli-Barcellona: dove vederla in TV, in streaming e in chiaro

La partita del 'San Paolo' con fischio d'inizio alle ore 21 sarà trasmessa in diretta TV da 'Sky' e visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) e in diretta streaming su PC e Notebook e su dispositivi mobili come smartphone e tablet: per gli abbonati Sky attraverso la piattaforma Sky Go e per i non abbonati su Mediaset Play, il servizio di streaming di Mediaset. La gara sarà infatti trasmessa anche in chiaro su Canale 5.

