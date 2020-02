ATALANTA LAZIO LOTITO / Oltre a capire quando andrà recuperata la sfida contro il Sassuolo, l'Atalanta guarda alle prossime sfide e ha chiesto ufficialmente lo spostamento della gara contro la Lazio. La società orobica ha chiesto alla Lega Serie A di anticipare la sfida, in programma sabato 7 alle 18, alla sera di venerdì 6.

La richiesta atalantina è stata fatta lo scorso 17 gennaio, con netto anticipo rispetto al regolamento (che prevede che la richiesta venga fatta almeno 15 giorni prima della gara).

Secondo 'Tuttosport' però, il presidente biancoceleste Claudio Lotito non vorrebbe anticipare la gara contro i bergamaschi. Come sottolinea il quotidiano torinese, esiste una norma specifica che permette ai club, impegnati in competizioni internazionali, di poter richiedere anticipazioni o positicipazioni delle gare, sempre rispettando le tempistiche. Ne hanno potuto già beneficiare Juventus e Napoli e nei regolamenti non si parla di un necessario accordo tra club. La situazione però al momento non pare sbloccarsi.