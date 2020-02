Calciomercato Milan, retroscena Ibra | Il Benevento ci ha provato davvero!

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC BENEVENTO PIPPO INZAGHI VIGORITO - Il Benevento vola in classifica, ben diciassette i punti di vantaggio sulla seconda in classifica nel campionato di Serie B. Il ritorno in Serie A si avvicina a grandi passi, con al timone Pippo Inzaghi: "Resta? Lui è già del Benevento - le parole del presidente delle 'Streghe', Oreste Vigorito, a 'Sky Sport' - Aveva bisogno di un ambiente che gli facesse capire che esistono rapporti umani oltre il calcio. Questo sud così caloroso era quello che gli serviva dopo l'esperienza al Bologna".

Il massimo dirigente del club campano è sempre stato ambizioso, tanto da chiedere ai suoi dirigenti di informarsi sulla situazione di, prima della firma, poi avvenuta, colnel gennaio scorso. "Cercavo un attaccante e, approfittando della presenza di Inzaghi e del direttore sportivo, chiesi se avevano rapporti con Ibrahimovic. Pippo mi disse che Ibrahimovic è un giocatore che deve essere al centro di un mondo che lo circonda: Benevento è un bel mondo, ma non ancora all'altezza del mondo calcistico di Ibra. Non è che però mi convinsero del tutto...". Chissà che non possa riprovarci a giugno, in attesa di capire quale sarà il futuro del 38enne bomber svedese